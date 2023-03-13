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20:39, 13 марта 2023Мир

Депутат ЕП призвал Австралию и Британию прекратить прокси-войну на Украине

Депутат ЕП Уоллес призвал Австралию и Британию прекратить эскалацию конфликта на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал премьер-министра Австралии Энтони Албанезе и его британского коллегу Риши Сунака прекратить поддерживать прокси-войну на Украине. Политик высказался на своей странице в Twitter.

Евродепутат ответил на заявление главы австралийского кабмина об общем видении путей достижения мира с Сунаком. «Это замечательно. Значит, вы оба привержены миру? Больше никакой поддержки прокси-войны США и НАТО на Украине? Никакой поддержки американской войны против Китая?» — высказался он.

Уоллес также поинтересовался, будут ли Сунак и Албанезе выступать за свободу прессы и освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ранее представитель Сунака заявил, что Великобритания готова вернуться к совместному с Россией решению мировых проблем после окончания конфликта на Украине. В офисе главы правительства пояснили, что на данный момент каналы диалога и деэскалации с Москвой существенно ограничены.

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Виктория Кондратьева
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