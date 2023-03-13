Песков прокомментировал возможность поездки Путина на саммит G20

Песков: решение о поездке Путина на саммит G20 еще не принято

Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индию еще не принято. Так посещение российским лидером саммита прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Этого нельзя исключать. Но решение пока не принималось. Россия продолжает полноформатное участие в формате “двадцатки“, намерены и дальше это делать», — пояснил Песков.

Встреча глав государств в рамках «Группы двадцати» пройдет 1 декабря 2023 года в Индии, в городе Нью-Дели. Председательство Индии в G20 началось с 1 декабря 2022 года. В рамках мероприятий объединения Нью-Дели намерен провести более 200 встреч в 55 различных местах по всей стране, чтобы продемонстрировать ее культурное наследие.

