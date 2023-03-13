Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:51, 13 марта 2023Мир

Песков прокомментировал возможность поездки Путина на саммит G20

Песков: решение о поездке Путина на саммит G20 еще не принято

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индию еще не принято. Так посещение российским лидером саммита прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Этого нельзя исключать. Но решение пока не принималось. Россия продолжает полноформатное участие в формате “двадцатки“, намерены и дальше это делать», — пояснил Песков.

Встреча глав государств в рамках «Группы двадцати» пройдет 1 декабря 2023 года в Индии, в городе Нью-Дели. Председательство Индии в G20 началось с 1 декабря 2022 года. В рамках мероприятий объединения Нью-Дели намерен провести более 200 встреч в 55 различных местах по всей стране, чтобы продемонстрировать ее культурное наследие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о переименовании России в Московию
МОК отреагировал на допуск российских фехтовальщиков на турниры
Киев ответил на обвинения в организации протестов в Тбилиси
На Верхнем Ларсе отметили рост числа въезжающих из Грузии
Раскрыто число погибших при землетрясениях в Турции иностранцев
Ведущий «Оскара» пошутил над прошлогодней пощечиной Уилла Смита
В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста
Минобороны заявило о потере ВСУ до 190 военнослужащих на одном направлении
Российские войска уничтожили под Донецком украинский ракетный комплекс «Оса-АКМ»
ВСУ потеряли десятки человек на южнодонецком и запорожском направлениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.