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04:52, 13 марта 2023Экономика

Раскрыта судьба газового хаба в Турции после землетрясений

Источник РИА Новости: землетрясения в Турции не заставят отложить проект газового хаба
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Unsplash

Разрушительные землетрясения на юго-востоке Турции не заставят отложить предложенный Россией проект газового хаба, но в него будут внесены коррективы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, в последние недели усилия всех ведомств были направлены на устранения последствий «катастрофы века», поэтому в некоторые другие вопросы были внесены поправки.

«Сейчас постепенно мы возвращаемся к вопросам нашей повестки, в которой газовый хаб — ключевой», — указал собеседник агентства, знакомый с переговорами по проекты.

Отвечая на вопрос о возможности заморозки проекта в силу необходимости устранения последствий землетрясений, источник заверил, что «об этом речи не идет».

Ранее заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что хаб в Турции деполитизирует газовые отношения России и Евросоюза. Покупка ресурса у Анкары через биржевую площадку дает возможность скрывать реального поставщика топлива. Также создание хаба способствует развитию своп-операций с Азербайджаном и другими поставщиками.

Марина Совина
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