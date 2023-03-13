Россиян предупредили о рисках заражения гепатитом С

Врач Нурмухаметова назвала предубеждением, что гепатит С является болезнью наркоманов

Мнение о том, что гепатит С — это болезнь исключительно людей, которые ведут асоциальный образ жизни, наркопотребителей и людей, занимающихся проституцией, является несправедливым предубеждением, заявила заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням, руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ №1 Депздрава Москвы Елена Нурмухаметова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила, что каждый человек имеет риски инфицирования данным заболеванием, и рассказала о том, как им можно заразиться.

Чем опасно заболевание

Гепатит С — это вирусное заболевание, которое вызывается специфическим вирусом. Он имеет тропность, то есть некоторое "сродство" к ткани печени. Попав в кровь, вирус гепатита С перемещается в печень и начинает там свой жизненный цикл Елена Нурмухаметова врач-инфекционист

По ее словам, иммунная система некоторых людей после попадания вируса в организм подавляет его самостоятельно. У других же — формируется хронический вирусный гепатит С. Так происходит, потому что этот вирус очень изменчивый и постоянно перестраивается. Чтобы обезвредить его, иммунная система должна не только его распознать, но и выработать специфические антитела, которые будут соответствовать вирусу. Но пока происходит наработка антител, он изменяет свою структуру и ускользает из-под иммунного пресса.

«То есть иммунная система гоняется за ним впустую, генерируя все новые и новые поколения антител, которые неэффективны. Мы привыкли, что при инфекционных заболеваниях наличие антител — это признак выздоровления, но это совсем другой случай. При гепатите С наличие антител — это повод для обследования, так как это признак инфицирования, он с большой вероятностью свидетельствует о том, что у человека есть хронический гепатит С», — объяснила Нурмухаметова.

Главная опасность вируса заключается в том, что при бесконтрольном течении, у некоторых пациентов приблизительно через 25 лет от момента инфицирования формируется цирроз печени, сообщила специалист. «Это вовсе не мало, когда мы говорим о молодых пациентах, а инфицированы преимущественно люди трудоспособного возраста: молодые и среднего возраста, таких больных большинство», — отметила врач.

При этом у наименьшего количества больных циррозом формируется гепатоцеллюлярная карцинома или первичный рак печени. «Это очень тяжелое онкологическое заболевание, поэтому гепатит С лучше лечить на ранних стадиях, потому что потом требуется трансплантация печени, дорогостоящее противоопухолевое лечение», — добавила инфекционист.

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Пути передачи

По словам врача, вирус гепатита С, как вирус гепатита В и вирус иммунодефицита человека, передается через кровь, в широком смысле этого слова. Заражение может произойти при переливании крови, при оперативных вмешательствах, особенно при повторных. Также это заболевание может передаться в родах от матери к ребенку, однако частота такого события невысока. Риск бытового или полового пути передачи тоже не велик, но возможен.

Инфицирование происходит через предмет, который при использовании нарушает кожу или слизистую и может нести на себе микроколичество крови — когда он используется следующим человеком, который, в свою очередь, травмируется Елена Нурмухаметова врач-инфекционист

Поэтому следует соблюдать элементарные меры предосторожности и использовать только личные гигиенические предметы, подчеркнула она. А именно зубную щетку, бритву, маникюрные принадлежности и расческу.

«У друга взял бритву, а друг и сам знать не знал, что он инфицирован — такой путь возможен. Тоже самое, допустим, когда кто-то порезал палец, а другой его перевязывает без перчаток, кровь попадает на кожу рук человека, а там микротравма какая-нибудь, царапина или трещина. Хирурги могут, уколовшись иглой, зашивая рану больному, заразиться», — привела Нурмухаметова примеры.

Заразиться инфекцией могут не только посетители больниц, но и салонов: тату, пирсинга, маникюра и педикюра, сказала она. Однако обратила внимание, что все зависит от того, как в конкретной организации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

«Отношение к этой инфекции, как к исключительно болезни людей, которые ведут асоциальный образ жизни, наркопотребителей или людей с беспорядочными половыми связями — из разряда несправедливых предубеждений. Каждый человек имеет риски. Кто-то большие, допустим, кто часто подвергается переливаниям или вмешательствам. Люди, которые здоровы, имеют меньшие риски», — подытожила врач.

В январе в Челябинске около 50 человек заразились гепатитом А после посещения заведений общественного питания. Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора и Минздрава.

По информации Всемирной организации здравоохранения, вирус гепатита А в основном распространяется через пищу и загрязненную воду. В отличие от гепатитов B и C, он не вызывает хронических заболеваний печени, но сопровождается тяжелыми симптомами и может привести к смерти.