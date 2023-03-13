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16:50, 13 марта 2023Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» пожаловалась на особенность жизни артиста

Илана из «Уральских пельменей» пожаловалась на долгие поездки на автобусах на гастролях

Фото:  @ilana_iam

Звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана, также известная как Илана Юрьева (настоящая фамилия — Дылдина), пожаловалась на долгие поездки на автобусах во время гастролей. Надоедающую ей особенность жизни артиста она раскрыла в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Каждый день переезды по восемь часов в автобусе. Вот выступать мне нравится, а постоянно быть в дороге — нет», — посетовала участница «Уральских пельменей», выложив фото из автобуса.

Помимо того, она опубликовала ролик, в котором показала вид из окна транспортного средства. В ролике видно, что автобус проезжает по трассе мимо полей. «Вот такой пейзаж за окном и дороги — просто капец», — добавила Илана. Артистка отметила, что ей больше нравится добираться до необходимого места с помощью самолета.

Ранее Илана побывала в Новокузнецке и неприятно удивилась. В видео, опубликованном в соцсети, артистка показала неудовлетворительное состояние туалета в Новокузнецком государственном цирке.

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Маргарита Щигарева
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