Звезда «Уральских пельменей» пожаловалась на особенность жизни артиста

Илана из «Уральских пельменей» пожаловалась на долгие поездки на автобусах на гастролях

Звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана, также известная как Илана Юрьева (настоящая фамилия — Дылдина), пожаловалась на долгие поездки на автобусах во время гастролей. Надоедающую ей особенность жизни артиста она раскрыла в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Каждый день переезды по восемь часов в автобусе. Вот выступать мне нравится, а постоянно быть в дороге — нет», — посетовала участница «Уральских пельменей», выложив фото из автобуса.

Помимо того, она опубликовала ролик, в котором показала вид из окна транспортного средства. В ролике видно, что автобус проезжает по трассе мимо полей. «Вот такой пейзаж за окном и дороги — просто капец», — добавила Илана. Артистка отметила, что ей больше нравится добираться до необходимого места с помощью самолета.

Ранее Илана побывала в Новокузнецке и неприятно удивилась. В видео, опубликованном в соцсети, артистка показала неудовлетворительное состояние туалета в Новокузнецком государственном цирке.