Инспекция пришла в Киево-Печерскую лавру без предупреждения

В УПЦ заявили, что в Киево-Печерскую лавру пришла инспекция без предупреждения монахов

В Ближние пещеры Киево-Печерской лавры, где покоятся мощи святых монахов, сотрудники музея-заповедника пришли с инспекцией без предупреждения служителей монастыря. Об этом сообщил глава Винницкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Варсонофий в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня рано уходил в пещеры и встретил на территории Ближних пещер комиссию из заповедника (Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник — прим. «Ленты.ру»). Как оказалось, пришли проверять без всяких (...) предупреждений священноначалия», — заявил он.

По словам главы Винницкой епархии УПЦ, вместе с настоятелем Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом они выступили с обращением о нарушениях юридических процедур. Варсонофий также призвал верующих к молитве и стоянию за «общую святыню», которую хотят незаконно забрать у монахов Киево-Печерской лавры.

Ранее в УПЦ отказались покидать здания монастыря. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент прокомментировал соответствующее требование национального заповедника «Киево-Печерская лавра», назвав его ультиматумом, который «не имеет ничего общего с законодательством Украины». Кроме того, он указал на несправедливость передачи монастырем заповеднику материальных ценностей и культурного наследия.