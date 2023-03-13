Россиянка пожаловалась на «тотальную ненависть» жителей Израиля к чистоте

«93.ru»: российская туристка посетила Израиль и пожаловалась на мусор

Россиянка Карина Миллер посетила Израиль и пожаловалась мусор и «тотальную ненависть» жителей Тель-Авива к чистоте. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с интернет-порталом «93.ru».

Первое, что удивило соотечественницу по прилете в международный аэропорт Бен Гурион, — грязь в самолете. «Буквально на каждом кресле валялись стаканчики, упаковки от снеков, раскрошенные печенье и конфеты, какие-то пассажиры пролили напитки на кресло, — высказалась она. — Это первый шок, который я испытала, еще даже не ступив на святую землю. Конечно, первая моя мысль была, что это туристы. Но как стало понятно позже — нет. Не туристы».

В городе девушка также отметила большое количество мусора на тротуарах и дорогах. «Представьте, двое мужчин стоят около своих элитных машин и что-то очень увлеченно обсуждают. У одного из них в руках персик, который он доел только наполовину, и, не отходя от кассы, он швырнул остаток спелого фрукта мне прямо под ноги. При этом мусорка была буквально в трех метрах от него», — рассказала российская путешественница.

Также одним из основных минусов страны Миллер считает отсутствие хорошего сервиса в сфере услуг: в заведениях общественного питания персонал зачастую не только не здоровается с посетителями, но и нередко игнорирует, занимаясь своими делами. «Ощущение, что ты незвано пришел к кому-то в дом, не покидает, даже когда ты заплатил за небольшой десерт и стакан пакетированного чая 3 тысячи российских рублей», — отметила она.

Ранее лицензированный гид по Израилю Светлана Шевченко раскрыла способы сэкономить в ближневосточной стране, которую «даже богачи» считают слишком дорогой. Она объяснила, что для туристов гораздо выгоднее брать автобусные недельные туры, которые в сумме будут стоить 300-400 долларов, при этом путешественникам лучше не пытаться самостоятельно изучать местность, так как многое останется вне внимания.