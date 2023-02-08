Раскрыты способы сэкономить в дорогой «даже для богачей» ближневосточной стране

Специалист по Израилю: для выгодного отдыха в стране россиянам нужно брать автобусные туры

Лицензированный гид по Израилю Светлана Шевченко раскрыла способы сэкономить в ближневосточной стране, которую «даже богачи» считают слишком дорогой. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Специалист объяснила, что для туристов гораздо выгоднее брать автобусные недельные туры, которые в сумме будут стоить 300-400 долларов (21-28 тысяч рублей). При этом Шевченко рекомендовала не пытаться самостоятельно изучать местность, так как многое останется вне внимания путешественников.

Кроме того, сократить расходы получится также с помощью индивидуальных экскурсий, на которые можно скинуться с другими туристами, объяснила эксперт.

Еще один способ сэкономить средства в путешествии по Израилю — выбор еды. Отдавая предпочтение уличному питанию, туристы останутся сыты и довольны, считает специалист, однако не потратятся слишком сильно. При этом в ресторанах сумма счета увеличивается из-за чаевых в размере 10-15 процентов от счета. Их нужно оставлять в любом случае, уточнила Шевченко.

Ранее живущая в Израиле россиянка рассказала об особенностях жизни в стране и раскритиковала менталитет израильтян, описав их словами «улыбаются и подставляют». Например, она выразила недовольство тем, что местные жители могут «чего угодно наобещать, а потом просто взять и бессовестно не выполнить».