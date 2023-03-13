Правоохранители начали поиск создателя канала «Теракт в Москва-Сити»

Сотрудники спецслужб начали поиск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб устанавливают создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити», посвященного подготовке к нападению на деловой центр в один из дней до 15 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, среди прочих рассматривается версия, что владелец канала находится не в России. Также силовики обследовали здания «Москва-Сити» и не нашли там подозрительных предметов.

Telegram-канал «Теракт в Москва-Сити» был создан 7 марта. В течение нескольких дней автор размещал там свои мысли о том, почему не любит это место, а также фотографии оружия. Сейчас на канал подписан 71 пользователь.

Ранее сообщалось, что автору Telegram-канала «Протестный МГУ» Иванову дали 8,5 года по делу о фейках о ВС России.