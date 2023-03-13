МИД КНДР пообещал США сверхмощные контрмеры

ЦТАК: КНДР пообещала США сверхмощные контрмеры в ответ на гнусное вмешательство в ее дела

МИД Северной Кореи пригрозил Соединенным Штатам сверхмощными контрмерами в ответ на «гнусное вмешательство» во внутренние дела. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

По мнению северокорейских дипломатов, Вашингтон занимается «гнусными происками нажима в области "прав человека"», что является «самым ярким выражением враждебной политики против КНДР».

МИД КНДР решительно осуждает и полностью отвергает действия США, сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Для последовательной защиты суверенитета, права и интересов государства будет отвечать сверхмощными контрмерами», — следует из заявления.

9 марта КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. Предполагается, что Северная Корея произвела запуск ракеты в ответ на совместные учения США и Южной Кореи Freedom Shield (FS), которые пройдут 13 и 23 марта.