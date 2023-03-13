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10:30, 13 марта 2023Россия

Российская воспитательница оттаскала за волосы ребенка и попала на видео

В Курганской области воспитательница детского дома оттаскала за волосы ребенка

В Курганской области воспитательница Катайского детского дома оттаскала за волосы ребенка. Издевательства над несовершеннолетней попали на видео, соответствующие кадры опубликовало агентство Ura.ru.

На распространенном в соцсетях видеоролике видно, как россиянка поднимает воспитанницу за волосы и швыряет на кровать. В комнате в этот момент находится еще один ребенок.

В правительстве Курганской области позже рассказали, что воспитательница была уволена. «В отношении ее действий следственные органы проводят доследственную проверку. Сейчас в детдом съехались чиновники, ответственные за социальный блок», — пояснили собеседники Ura.ru. Также о ситуации доложили губернатору региона Вадиму Шумкову.

Удалось выяснить, что до происшествия воспитательница не получала нареканий к своей работе. Женщина также не злоупотребляла спиртными напитками. Сотрудники полиции начали разбираться, что могло подтолкнуть ее к совершению такого поступка.

Пострадавшую девочку осмотрели врачи, значительных телесных повреждений выявлено не было. Помимо этого с ней стали работать психологи.

4 марта сообщалось, что в Североуральске Свердловской области ученицу интерната избили из-за раскрытого секрета. Пострадавшая получила сотрясение и была госпитализирована, но сейчас уже выписана из медучреждения.

Анна Щербакова
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