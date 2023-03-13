Сотни тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить им счета за ЖКХ

Свыше 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить им зимние счета за ЖКХ

В Молдавии представители оппозиции собрали свыше 700 тысяч подписей местных жителей с требованиями к властям республики оплатить счета потребителей за газ, электричество и отопление за три месяца зимы. Об этом сообщил один из лидеров молдавского протестного движения Дину Цуркану, пишет РИА Новости.

По его словам, население страны обманывают с внутренними тарифами, а молдавское правительство боится протестующих граждан, мешая им проводить протестные акции. Он также отметил, что оппозиция продолжает сбор подписей под своим требованием к властям.

Ранее вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер передала правительству Молдавии текст резолюции, принятый в ходе протестов. В нем, в частности, содержится призыв к властям об оплате счетов граждан за газ, электроэнергию и отопление за зимний период.