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13:35, 13 марта 2023Бывший СССР

Сотни тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить им счета за ЖКХ

Свыше 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить им зимние счета за ЖКХ

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии представители оппозиции собрали свыше 700 тысяч подписей местных жителей с требованиями к властям республики оплатить счета потребителей за газ, электричество и отопление за три месяца зимы. Об этом сообщил один из лидеров молдавского протестного движения Дину Цуркану, пишет РИА Новости.

По его словам, население страны обманывают с внутренними тарифами, а молдавское правительство боится протестующих граждан, мешая им проводить протестные акции. Он также отметил, что оппозиция продолжает сбор подписей под своим требованием к властям.

Ранее вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер передала правительству Молдавии текст резолюции, принятый в ходе протестов. В нем, в частности, содержится призыв к властям об оплате счетов граждан за газ, электроэнергию и отопление за зимний период.

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Алевтина Запольская
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