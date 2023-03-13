Сильный ветер повредил строящуюся мечеть в российском городе

В Уфе обрушившийся из-за сильного ветра купол строящейся мечети повредил строительные леса

В Уфе из-за сильного ветра было повреждено здание строящейся мечети «Ар-Рахим». Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Инцидент в 588-м квартале российского города произошел вечером в понедельник, 13 марта. На записи с видеорегистратора, куда попал момент падения одного из куполов, можно заметить, как от порыва ветра тот обрушился на строительные леса. В результате площадь повреждения составила 70 квадратных метров, при этом в пресс-службе отметили, что целостность здания нарушена не была.

Авторы публикации добавили, что от падения купола никто не пострадал. Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работают сотрудники Управления гражданской защиты города Уфы и оперативная группа Главного управления МЧС России по региону.

В феврале стало известно о том, что в городе Курганинске Краснодарского края у жилого дома из-за сильного порыва ветра снесло значительную часть крыши. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, масштаб разрушения составил 300 квадратных метров.