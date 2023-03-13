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14:46, 13 марта 2023Россия

«Разговоры о важном» посвятили юбилею писателя Сергея Михалкова

Традиционный урок «Разговоры о важном» был посвящен 110-летию писателя Сергея Михалкова

В понедельник, 13 марта состоялся традиционный урок для школьников «Разговоры о важном». На этот раз занятие было посвящено 110-летию писателя Сергея Владимировича Михалкова.

Сергей Михалков был не только детским писателем и поэтом, но и военным корреспондентом в Великую Отечественную войну, а также автором слов трех Государственных гимнов нашей страны.

В рамках урока школьники посмотрели видеообращения режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Они поделились своими воспоминаниями об отце, о детстве, рассказали об особенностях детской поэзии Сергея Михалкова.

«В его стихах ребенок, во-первых, узнавал себя, во-вторых, учился быть ответственным за свои поступки, за свою семью, за страну. Его чувство патриотизма было абсолютно ненавязчивым, с одной стороны, ему удавалось сохранить детскую непосредственность, с другой- быть взрослым, серьезным, ответственным человеком», — рассказал Андрей Кончаловский. По его словам, тогда писатель не мог не быть звездой, если он был любим, а Сергей Владимирович был очень популярен и любим. По словам Андрея Кончаловского, и сегодня стихи Сергея Михалкова «абсолютно не утеряли своего высокого художественного смысла».

«Только человек с таким детским, чистым сердцем мог писать такие стихи – как бы написанные самим ребенком»,— поделился своими впечатлениями от прочитанных уже во взрослом возрасте детских стихов отца Никита Михалков. По его словам, «такого рода поэзия, когда человек пишет от имени ребенка и с душой ребенка, — она вечна».

Стихи Сергея Михалкова известны каждому ребенку. Еще до школы его стихи читают детям родители, затем сами дети знакомятся с его произведениями в начальной школе.

Российским Фондом Культуры учреждена Памятная Золотая Медаль Сергея Михалкова, которая присуждается за служение Отечеству, отечественной культуре, за гуманистический вклад в воспитание молодого поколения.

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Татьяна Романова
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