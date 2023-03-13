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14:42, 13 марта 2023Наука и техника

Камеру флагмана Samsung раскритиковали из-за обмана

На Reddit разоблачили возможность камеры Samsung Galaxy S23 Ultra снимать космические фото

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Посетитель Reddit раскритиковал создателей камеры Samsung Galaxy S23 Ultra за обман потребителей и обвинил компанию во лжи. Соответствующий пост появился на сайте площадки.

Пользователь платформы под ником ibreakphotos усомнился в том, что камера нового флагмана Samsung действительно может делать высококачественные снимки космических объектов. Посетитель Reddit попытался разоблачить обман и доказать, что камера Galaxy S23 Ultra на самом деле не делает настоящие снимки, а генерирует изображение с помощью нейросетей.

Энтузиаст скачал четкое изображение Луны, размыл ее с помощью фоторедактора, чтобы все детали исчезли. Затем пользователь сфотографировал экран монитора, на котором была отображена отредактированная Луна, и продемонстрировал, что у смартфона получился детализированный снимок. По словам ibreakphotos, получить качественное фото в таких условиях без внутренней обработки невозможно, так как все детали космического объекта были уничтожены.

«Фотографии Луны от Samsung — подделка. Маркетинг Samsung обманчив», — отметил пользователь. По его словам, девайсы корейской компании подставляют изображение Луны, чтобы потребитель думал, что камера смартфоны может делать потрясающие снимки.

Журналисты издания SamMobile заметили, что ранее в создании фальшивых лунных снимков обвинили Huawei. В 2019 году исследователи выяснили, что флагман P30 Pro в процессе съемки Луны подставлял ее изображение из коллекции фотографий спутника Земли.

Ранее китайские инсайдеры рассказали, что Samsung и Xiaomi оказались близки к созданию твердотельного аккумулятора для смартфона. По словам специалистов, подобная батарея лучше удерживает энергию и защищена от перегрева и возгорания.

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Андрей Ставицкий
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