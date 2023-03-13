Появилось видео срыва атаки диверсантов ВСУ морпехами Черноморского флота

Минобороны: морпехи Черноморского флота отразили нападение украинской ДРГ в зоне СВО

Кадры отражения атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделениями морской пехоты российского Черноморского флота опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

Против украинской ДРГ отработал танк Т-90М «Прорыв», расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и артиллерия. Затем на кадрах появилось подразделение морпехов, открывшее огонь по диверсантам в лесопосадке.

Корректировка боя велась с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Все цели в ходе боя были уничтожены», — резюмировали в российском военном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили пять ДРГ ВСУ на купянском направлении. Диверсанты были ликвидированы близ населенных пунктов Берестовое, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области, а также в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики.