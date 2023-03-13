Минобороны России сообщило о наступлении мотострелковых подразделений в зоне СВО

Минобороны России заявило о наступлении мотострелковых подразделений в зоне спецоперации

Российские военные ведут наступление в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине при поддержке реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как заявили в военном ведомстве, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» ЦВО поддерживают наступление мотострелковых подразделений, нанося удары по укрепленным районам, технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Координаты для нанесения ударов военным передают операторы беспилотников и разведка, добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации на южнодонецком и запорожском направлениях свыше 50 солдат ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.