На 89-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ

На 89-м году жизни умер японский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на издательства автора Kodansha.

О причинах смерти публициста не сообщается, однако известно, что Оэ умер 3 марта. Похороны писателя уже состоялись.

Кэндзабуро Оэ родился 31 января 1935 года в Японии. Будучи студентом, начал писать художественные произведения, а в возрасте 23 лет стал лауреатом престижной японской премии Акутагавы для авторов-дебютантов за свой рассказ под названием «Содержание скотины».

Тогда же писатель выпустил свой первый роман Nip the Buds, Shoot the Kids («Сорви почку и уничтожь потомство») о мальчиках-подростках, оказавшихся на произволе судьбы после эвакуации во время войны.

В 1994 году Оэ стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Главными произведениями автора, по мнению членов Нобелевского комитета, являлись «История M/T и Лесного чуда», «Футбол 1860 года» и «Письма к милому прошлому».

В своих произведениях писатель изучал проблемы самоидентификации японской молодежи, из-за чего его прозвали японским Сэлинджером. Автор являлся противником использования ядерного оружия, а также боролся за права людей с ограниченными возможностями и выступал против пересмотра пацифистской конституции Японии.

Из-за своих взглядов Оэ в 1994-м отказался от награды Ордена культуры Японии. «Я не признаю никакой власти, никакой ценности выше демократии», — заявлял писатель.

