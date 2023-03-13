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15:22, 13 марта 2023Ценности

Парикмахер назвала вечно модные цвета волос

Парикмахер Стелла Чини назвала темно-фиолетовый цвет волос вечно модным

Фото: Adam Winger / Unsplash

Парикмахер Стелла Чини назвала вечно модные цвета волос. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Эксперт разместила видео, в котором рассказала, что пробовала различные техники окрашивания и выбрала из них те, которые хотела бы повторить. В первую очередь специалист выделила темно-фиолетовый цвет. По ее словам, данный оттенок является идеальным для тех, кто хочет изменить свой имидж, но не кардинально.

Вдобавок Чини отметила медно-русый и темно-серый. «Они очень естественны, и в целом это одни из самых нежных оттенков», — пояснила автор ролика.

Кроме того, в список тонов, которые никогда не выйдут из моды, Чини включила изумрудный и коралловый. Первый цвет подходит любому оттенку кожи, уточнила она. Что касается кораллового, то, по словам специалиста, она часто примеряла его на своих клиентов с помощью парика. По ее мнению, упомянутый цвет делает образ в целом ярким.

В феврале парикмахер Анжелика Листова раскрыла россиянам способы надолго сохранить цвет волос после окрашивания. В первую очередь специалист рекомендовала перед посещением салона красоты хорошо увлажнить пряди.

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Мария Винар
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