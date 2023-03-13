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14:19, 13 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили под Донецком украинский ракетный комплекс «Оса-АКМ»

Минобороны заявило об уничтожении в районе Первомайского в ДНР украинского ЗРК «Оса-АКМ»

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили в районе поселка Первомайское Донецкой народной республики (ДНР) зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Оса-АКМ». Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также атаковали 148 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Он добавил, что российские средства противовоздушной обороны сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Кроме того, в Луганской народной республике, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях были уничтожены 16 беспилотников противника.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8904 единицы военной автомобильной спецтехники, 4333 орудия полевой артиллерии и минометов, 1055 боевых машин РСЗО, 8280 боевых бронемашин, 412 ЗРК, 3401 беспилотник, 400 самолетов и 220 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в феврале потери среди личного состава украинских войск в сравнении с январем выросли на 40 процентов и составили 11 тысяч военнослужащих.

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Константин Лысяков
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