Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:24, 13 марта 2023Моя страна

Стало известно о редком природном явлении на Камчатке

На Камчатке впервые за несколько лет замерзло Курильское озеро
Архивное фото

Архивное фото . Фото: ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" / ТАСС

В Южно-Камчатском федеральном заказнике впервые за несколько лет замерзло Курильское озеро. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщается на сайте нацпарка.

Как стало известно, данное природное явление наблюдается довольно редко — в последний раз озеро замерзало в 2019 году, до этого такие случаи фиксировались в 2016 и 2007 годах.

По словам государственного инспектора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Лианы Варавской, скорее всего, лед сковал озеро еще в феврале, однако из-за продолжавшихся снегопадов сделать фотографии водоема удалось только сейчас.

«Как только наступила хорошая погода, я сфотографировала замерзший водоем с помощью квадрокоптера. Как видно на кадрах, практически нет участков с открытой водой», — пояснила эксперт.

Курильское озеро является местом, где воспроизводится крупнейшее в Азии стадо нерки. В водоеме также обитают и нерестятся горбуша, кета, кунджа, кижуч, арктический голец, а также девятииглая и трехиглая колюшка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о переименовании России в Московию
МОК отреагировал на допуск российских фехтовальщиков на турниры
Киев ответил на обвинения в организации протестов в Тбилиси
На Верхнем Ларсе отметили рост числа въезжающих из Грузии
Раскрыто число погибших при землетрясениях в Турции иностранцев
Ведущий «Оскара» пошутил над прошлогодней пощечиной Уилла Смита
В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста
Минобороны заявило о потере ВСУ до 190 военнослужащих на одном направлении
Российские войска уничтожили под Донецком украинский ракетный комплекс «Оса-АКМ»
ВСУ потеряли десятки человек на южнодонецком и запорожском направлениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.