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13:12, 13 марта 2023Моя страна

Российские ученые создали прибор для ранней диагностики пародонтита

«Российская газета»: в Пензе создали прибор для ранней диагностики пародонтита

Фото: Пензенский государственный университет

Ученые из Пензенского государственного университета (ПГУ) создали прибор, который позволяет проводить экспресс-оценку состояния полости рта и выявлять пародонтит на ранней стадии. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на автора разработки аспиранта вуза Андрея Демидова.

По словам российского специалиста, разработанный им и его коллегами прибор использует для диагностики состояния тканей пародонта джоульметрический метод.

«Экспресс-оценка происходит с применением тока сверхмалой силы длительностью в несколько секунд. Пациент не испытывает дискомфорта. Процедура безопасная и безболезненная», — пояснил Демидов.

Он добавил, что данный прибор может использоваться, в частности, для проведения исследований у детей и беременных женщин в качестве альтернативы рентгену, который нежелателен для этих категорий пациентов. При этом разработкой уже заинтересовались в одной из стоматологических клиник региона, в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве, рассказал ученый.

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Варвара Кошечкина
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