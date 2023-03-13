Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 13 марта 2023Ценности

57-летняя модель ответила на критику своих откровенных фото

Американская модель Паулина Поризкова ответила на критику своих откровенных фото

Фото: @paulinaporizkov

Американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова ответила на критику хейтеров, которые регулярно обсуждают ее откровенные фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя манекенщица опубликовала снимок, на котором позировала в кружевном черном нижнем белье, кожаных высоких ботинках на каблуках и оверсайз-кардигане красного цвета. При этом свои волосы она распустила, а от макияжа полностью отказалась. Кроме того, знаменитость решила не надевать какие-либо украшения.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Они не худели к лету Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Они не худели к летуБодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
30 июня 2017

Подписчики обругали Поризкову за очередную публикацию фотографии в нижнем белье. Однако модель дала отпор критикам и заявила, что женщины в зрелом возрасте имеют полное право делиться подобным контентом. «Мы все еще сексуальны и не невидимы. Грустно, что из-за таких комментариев люди с комплексами не могут найти место, в котором они могут любить себя такими, какие они есть», — высказалась она в описании к посту.

В феврале Паулина Поризкова продемонстрировала естественную внешность на фото в бикини. Знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует на территории виллы в черно-желтом бикини с анималистичным принтом. Манекенщицу запечатлели сидящей на шезлонге с распущенными волосами без макияжа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Индия решила не нарушать антироссийские санкции
Зеленского призвали не вмешиваться в политическую жизнь Грузии
Назван адрес «дома со зверями» в Москве
Россияне перечислили работающие до сих пор бытовые приборы из СССР
Во Франции заявили о скором объединении всего мира против Запада
В России повысят штраф за продажу лекарств без рецепта
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
Пушков заявил о превращении Вашингтона в заложника Киева
Байден ограничит крупный нефтяной проект на Аляске
Ракета «Протон-М» со спутником «Луч-5Х» стартовала с Байконура
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.