В Кремле ответили на вопрос о визите Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе

Пресс-секретарь Путина Песков не смог подтвердить визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите лидера Китая Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе. Слова представителя Кремля передает РИА Новости.

«Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно», — высказался Песков. Он уточнил, что о поездке китайского лидера объявят синхронно по готовности сторон.

О планах Си Цзиньпина посетить Россию на следующей неделе писало Reuters. Агентство уточняло, что глава китайского государства планирует встретиться с Путиным. При этом российские власти отказались комментировать этот вопрос.