В ПМР опровергли информацию о призыве студентов на военные сборы

В Минобороны ПМР назвали фейком сообщения о призыве студентов на военные сборы

Министерство обороны непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) опровергло информацию о призыве студентов на военные сборы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны заявили, что в последнее время в социальных медиа распространяется дезинформация о том, что приднестровские военные комиссариаты якобы направляют повестки о привлечении студентов к военным сборам. Подобные сообщения в ведомстве назвали фейком, подчеркнув, что там не занимались рассылкой таких документов.

Ранее министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявлял, что власти республики прорабатывают различные планы на случай нападения Украины. До этого в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на президента ПМР Вадима Красносельского, к которой оказались причастны украинские граждане.