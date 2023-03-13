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09:26, 13 марта 2023Силовые структуры

Главу религиозной организации осудили за психологическое насилие над прихожанами

В Омске осудили на 1,5 года главу религиозной организации за психологическое насилие

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Омске суд приговорил к 1,5 года лишения свободы 55-летнего местного жителя за психологическое насилие над прихожанами. Об этом в понедельник, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в 2016 году фигурант создал местную религиозную организацию «Церковь Евангельских христиан "Новое Творение"». Во время богослужений глава оказывал психологическое воздействие на граждан, чтобы собирать пожертвования. Это повлияло на психологическое здоровье потерпевших.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай суд приговорил к 6,5 года лишения свободы условно 45-летнего местного жителя за организацию деятельности ячейки «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

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Екатерина Власова
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