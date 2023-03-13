В Москве пропал помощник главы коллегии ЕЭК Дмитрий Шедко

В Москве полицейские получили заявление о пропаже помощника главы коллегии ЕЭК Шедко

В Москве полицейские получили заявление о пропаже помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, 10 марта к правоохранителям обратились знакомые Шедко. Они искали мужчину дома, звонили, однако тот не выходил на связь. Последний раз Шедко видели 9 марта. Сейчас сотрудники МВД ищут пропавшего.

Отмечается, что Дмитрий Шедко до 2019 года был первым замглавы белорусского Минсвязи и информатизации.

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