Шойгу оценил международный эффект от отношений России и Китая

Шойгу: двусторонние отношения между Россией и Китаем стали опорой стабильности в мире

В усилиях кризиса международной безопасности и роста напряженности, отношения между Россией и Китаем стали примером опоры стабильности в мире. Такой эффект двустороннего сотрудничества назвал министр обороны России Сергей Шойгу в поздравительной телеграмме для генерал-полковника Чжана Юсю по случаю переназначения на должность зампреда Центрального военного совета КНР, сообщает ТАСС.

«Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире», — говорится в телеграмме министра.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите лидера Китая Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе. «Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно», — высказался он.

