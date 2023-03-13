Полицейские нашли замаскированный схрон с 69 танковыми снарядами в Запорожье

Полицейские нашли схрон с 69 танковыми снарядами в заросшей камышом балке в Запорожье

Полицейские нашли замаскированный схрон с боеприпасами в Запорожской области. Об этом понедельник, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, правоохранители проводили обход жилого сектора в селе Озерное. На окраине села они заметили заросшую камышом балку. В ней находился тайник. Из него изъяли 52 танковых осколочно-фугасных снарядов, 17 кумулятивных танковых снарядов и 68 пороховых зарядов к танковым снарядам.

Находку отправили на экспертизу.

Ранее стало известно, что в Херсонской области силовики обнаружили в лесу тайник с гранатометами и автоматами.