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20:22, 13 марта 2023Силовые структуры

Полицейские нашли замаскированный схрон с 69 танковыми снарядами в Запорожье

Полицейские нашли схрон с 69 танковыми снарядами в заросшей камышом балке в Запорожье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области

Полицейские нашли замаскированный схрон с боеприпасами в Запорожской области. Об этом понедельник, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, правоохранители проводили обход жилого сектора в селе Озерное. На окраине села они заметили заросшую камышом балку. В ней находился тайник. Из него изъяли 52 танковых осколочно-фугасных снарядов, 17 кумулятивных танковых снарядов и 68 пороховых зарядов к танковым снарядам.

Находку отправили на экспертизу.

Ранее стало известно, что в Херсонской области силовики обнаружили в лесу тайник с гранатометами и автоматами.

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Екатерина Власова
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