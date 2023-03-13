В Китае назвали сигналы США о приближении мировой войны

Global Times: повышение оборонного бюджета США сигнализирует о приближении мировой войны

Повышение оборонного бюджета Соединенных Штатов сигнализирует о приближении мировой войны. Об этом сообщило издание Global Times.

«Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны», — считает автор материала.

Руководство Китая продолжает придерживаться оборонительной политики, тогда как власти США действуют агрессивно, сказано в статье.

Журналист обратил внимание, что в 2023 году утвержденный президентом США Джо Байденом бюджет государства на оборону в четыре раза превышает оборонный бюджет Китая. По мнению автора, миллионерам с Уолл-стрит выгоден глобальный конфликт как один из способов заработать денег.

В феврале заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд сообщил о намерении администрации Байдена запросить у Конгресса рекордный оборонный бюджет на 2024 год. Он подчеркнул, что министерство обороны США выделит средства для пополнение запасов боеприпасов и поддержку Украины в конфликте.