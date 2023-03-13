Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:51, 13 марта 2023Мир

На Западе заявили о тупике ЕС в вопросе поставок Украине натовских снарядов

Bloomberg: ЕС зашел в тупик в вопросе поставок необходимых Украине натовских снарядов

Фото: Pixabay

Европейский союз (ЕС) зашел в тупик в вопросе поставок необходимых Украине натовских снарядов калибра 155 миллиметров, об этом заявило западное агентство Bloomberg.

«ЕС... застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибра 155 миллиметров, которые ей нужны в этом году», — отмечается в публикации.

Агентство указало, что необходимые Украине боеприпасы производятся в 11 странах НАТО, однако, по информации источников, неясно, смогут ли предприятия нарастить производство до требуемых объемов в ближайшие месяцы.

Кроме того, непонятно, какое количество снарядов страны Евросоюза могут передать Киеву со своих складов, и насколько их будет достаточно, указали авторы материала.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов передать Украине снаряды из оставшихся запасов на европейских складах. По его словам, министры обороны стран ЕС согласились с необходимостью срочных поставок Киеву артиллерийских боеприпасов, в том числе 155-миллиметровых и 152-миллиметровых.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Европе оценили последствия краха американских банков для еврозоны
Спрогнозирован резкий рост предложения одного вида жилья в Москве
В США заявили о реальной угрозе войны с Россией
Стало известно об отказе Китая контактировать с США на уровне министров обороны
Польский министр пришел на пресс-конференцию с оружием
Госдеп не смог подтвердить данные о передаче Россией Ирану вооружений США
Кадыров призвал жалующихся на условия СВО самим решать возникающие проблемы
Госдеп призвал Китай повлиять на Россию для прекращения СВО
Молдавия захотела укрепить возможность наблюдения за воздушным пространством
На Западе заявили о тупике ЕС в вопросе поставок Украине натовских снарядов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.