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11:38, 13 марта 2023Мир

Две страны обогнали Украину по закупкам оружия

Украина заняла третье место в рейтинге крупнейших импортеров вооружения

Фото: Guido Kirchner / dpa / Globallookpress.com

Украина заняла третье место в рейтинге крупнейших импортеров вооружения, обогнав Катар и Индию. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованном на официальном сайте.

Согласно докладу, после февраля 2022 года Украина значительно увеличила импорт оружия за счет помощи от США и ЕС, хотя ранее занимала низкие позиции в рейтинге, даже после 2014 года.

Ранее в докладах SIPRI пятью крупнейшими экспортерами оружия в период с 2018 по 2022 год назывались США, Россия, Франция, Китай и Германия. По современным данным, разрыв между уровнем экспорта оружия США и России значительно увеличился за счет сокращения российских поставок.

Ранее стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов. В него, в частности, войдут дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет и четыре БМП Bradley.

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Виктория Кондратьева
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