Полицейские на глазах у россиянки взломали дверь и нашли тело ее супруга

В Петербурге полицейские на глазах у женщины взломали дверь и нашли тело ее супруга

В Петербурге полицейские на глазах у 37-летней женщины сломали дверь в квартиру и нашли тело ее супруга. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, россиянка не могла попасть в свою квартиру на Приморском проспекте, так как ее муж заперся и не открывал. Тогда она позвонила правоохранителям. Они помогли вскрыть дверь и обнаружили тело мужчины. Он совершил самоубийство. Рядом с погибшим лежала записка.

Выяснилось, что у супруга был долг три миллиона рублей, и его признали банкротом. Следственный комитет России (СКР) проведет проверку по факту произошедшего.