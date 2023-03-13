Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:26, 13 марта 2023Экономика

Сын Трампа шуточным постом объяснил причину краха банка Silicon Valley

Трамп-младший объяснил закрытие банка SVB чрезмерным вниманием к гендерным вопросам

Фото: Brian Snyder / Reuters

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший пошутил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о причине банкротства американских банков Silicon Valley и Signature. Своим постом Трамп-младший указал на неверно расставленные приоритеты в политике кредитных организаций.

«Как мы регулируем банки, чтобы они были платежеспособными? Этническое разнообразие. Климат. Хеджирование процентных рисков [того, кто предложил эту идею, выкидывают из окна]», — написано в шуточном посте.

Банк Silicon Valley был закрыт регуляторами штата Калифорния, что стало наиболее крупным банкротством финансовой организации в США после мирового кризиса 2008 года. SVB обрушился из-за роста учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая обесценила активы на балансах множества финансовых институтов. Позднее власти закрыли крупный нью-йоркский банк Signature из-за системных рисков, связанных с крахом SVB.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на планы США ужесточить санкции
«Одноклассники» запустили новый сервис
Москве спрогнозировали массовое появление одного типа жилья
Появились подробности об улучшении состояния Костомарова
Кинокритик высказалась о лауреатах премии «Оскар-2023»
Южная Корея отказалась проводить Олимпийские игры с КНДР
Россиянкам назвали визуально омолаживающие окрашивания волос
Около 500 человек эвакуировали из московского бизнес-центра
«Луч-5Х» успешно вывели на орбиту
Полицейские на глазах у россиянки взломали дверь и нашли тело ее супруга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.