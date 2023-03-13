Сын Трампа шуточным постом объяснил причину краха банка Silicon Valley

Трамп-младший объяснил закрытие банка SVB чрезмерным вниманием к гендерным вопросам

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший пошутил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о причине банкротства американских банков Silicon Valley и Signature. Своим постом Трамп-младший указал на неверно расставленные приоритеты в политике кредитных организаций.

«Как мы регулируем банки, чтобы они были платежеспособными? Этническое разнообразие. Климат. Хеджирование процентных рисков [того, кто предложил эту идею, выкидывают из окна]», — написано в шуточном посте.

Банк Silicon Valley был закрыт регуляторами штата Калифорния, что стало наиболее крупным банкротством финансовой организации в США после мирового кризиса 2008 года. SVB обрушился из-за роста учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая обесценила активы на балансах множества финансовых институтов. Позднее власти закрыли крупный нью-йоркский банк Signature из-за системных рисков, связанных с крахом SVB.