В Турции появится первый национальный электромобиль

В Турции назвали цену и сроки выхода на рынок первого национального электромобиля

Турецкая компания TOGG назвала цену и сроки выхода на рынок первого национального электрического кроссовера. Об этом сообщает Hürriyet.

Ожидается, что в продажу электромобиль поступит в ближайшие дни и появится на местных дорогах уже к концу марта. Цена начинается с 1 миллиона турецких лир (4 миллиона рублей). Самые дорогие версии будут стоить около 1,6 миллиона лир (6,4 миллиона рублей).

Выпустить модель на рынок планировали раньше, но сроки пришлось сдвинуть из-за землетрясения, уточняет газета Yeni Şafak. В базовой комплектации кроссовер получит электромотор мощностью 204 лошадиные силы. В более дорогих версиях у машины будет дополнительная силовая установка, так что общая мощность превысит 400 лошадиных сил.

По словам производителя, на одном заряде машина может проехать до 500 километров. Кроме того, до 100 километров в час электромобиль способен разогнаться за 4,8 секунды.

Всего до конца 2023 года компания намеревается реализовать до 20 тысяч автомобилей.