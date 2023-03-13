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00:01, 14 марта 2023Мир

Польша возобновит консультации с Киевом по восстановлению Украины

Польша договорилась с Киевом о возобновлении консультаций по восстановлению Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Globallookpress.com

Представитель президента Польши Марчин Пшидач рассказал на своей странице в Twitter, что Варшава и Киев договорились возобновить работу консультационного комитета между двумя государствами для обсуждения вопросов по восстановлению Украины.

«Договорились о возобновлении работы Консультативного комитета президентов Польши и Украины», — написал он.

Пшидач уточнил, что одной из задач комитета является работа по улучшению экономического сотрудничества в контексте будущего восстановления Украины. Он отметил что у польских компаний должна быть хорошая стартовая позиция.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США хотят, чтобы Китай использовал влияние на Москву для прекращения российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Марина Совина
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