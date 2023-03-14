25-летний депутат решил досрочно уйти из Госдумы

Депутат от партии «Новые люди» Гулин решил досрочно сложить полномочия и уйти из Госдумы

25-летний депутат от Челябинской области Максим Гулин решил уйти из Госдумы. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий представителя партии «Новые люди» опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Из документа следует, что полномочия Гулина считаются сложенными с 13 марта. Постановление будет рассмотрено на пленарном заседании нижней палаты парламента 16 марта.

В беседе с РБК депутат заявил, что планирует работать в Москве. О новом месте он пообещал сообщить позднее.

В свою очередь, в пресс-службе партии «Новые люди» заявили, что Гулин направил заявление об уходе председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину еще 10 марта. «Максим Гулин идет реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле в исполнительной власти», — следует из сообщения.

По информации на сайте Госдумы, Максим Гулин родился 16 мая 1997 года. Высшее образование он получил в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова. В полномочия депутата россиянин вступил в сентябре 2021 года. Кроме того, Гулин занимал пост первого зампреда комитета нижней палаты парламента по просвещению.