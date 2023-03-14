Устроивший теракт в Нью-Йорке избежал смертного приговора

AP: жюри присяжных не смогли приговорить виновника терактов в Нью-Йорке Саипова к смерти

Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, устроивший теракт в Нью-Йорке в 2017 году, фактически избежал смертной казни: жюри присяжных не смогли вынести единогласный вердикт, необходимый для вынесения такого приговора. Об этом пишет Associated Press.

Из-за того, что присяжные не сумели принять решение, террорист будет отбывать пожизненное наказание без возможности условно-досрочного освобождения. В заявлении по итогам заседания прокурор США Дамиан Уильямс поблагодарил семьи погибших и выживших «за проявление терпения и понимания в ходе судебного процесса».

В 2017 году Саипов на пикапе на высокой скорости сбил несколько человек на велосипедной дорожке. Свидетели рассказывали, что затем Саипов резко повернул машину в сторону автобуса с инвалидами, а после столкновения выскочил из него и с криками «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. В результате 8 человек погибли, 10 пострадали.