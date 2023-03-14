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17:03, 14 марта 2023Силовые структуры

Псевдоподборщик машин похитил более четырех миллионов рублей у двух москвичей

Аферист предложил двум москвичам помощь в покупке машины и обманул их на 4 миллиона рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подмосковье полицейские задержали 36-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в хищении более четырех миллионов рублей у двух жителей столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

По данным ведомства, аферист предлагал клиентам помощь в подборе и покупке иномарок по ценам ниже рыночных. Обманом получив от 27-летней женщины и 36-летнего мужчины деньги на покупку машин, злоумышленник перестал выходить с ними на связь.

Похищенную сумму псевдоподборщик потратил на личные нужды.

Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области МВД задержало группу мошенников за обман 67 человек на 4,7 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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