Псевдоподборщик машин похитил более четырех миллионов рублей у двух москвичей

Аферист предложил двум москвичам помощь в покупке машины и обманул их на 4 миллиона рублей

В Подмосковье полицейские задержали 36-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в хищении более четырех миллионов рублей у двух жителей столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

По данным ведомства, аферист предлагал клиентам помощь в подборе и покупке иномарок по ценам ниже рыночных. Обманом получив от 27-летней женщины и 36-летнего мужчины деньги на покупку машин, злоумышленник перестал выходить с ними на связь.

Похищенную сумму псевдоподборщик потратил на личные нужды.

Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области МВД задержало группу мошенников за обман 67 человек на 4,7 миллиона рублей.