Президент Армении уволил командующего российско-армянской группировкой войск

Президент Армении Хачатурян уволил командующего российско-армянской группировкой Парваняна

Президент Армении Ваагн Хачатурян отстранил от исполнения своих обязанностей командующего российско-армянской группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Освободить Тиграна Парваняна от должности командующего объединенной группировкой войск (сил)», — говорится в указе президента страны без уточнений причин увольнения назначенного на эту должность в 2018 году генерала.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна проиграла войну в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в вооруженных силах. По его словам, соответствующие факты станут достоянием общественности в ближайшее время.