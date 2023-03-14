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20:11, 14 марта 2023Бывший СССР

Президент Армении уволил командующего российско-армянской группировкой войск

Президент Армении Хачатурян уволил командующего российско-армянской группировкой Парваняна

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Президент Армении Ваагн Хачатурян отстранил от исполнения своих обязанностей командующего российско-армянской группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Освободить Тиграна Парваняна от должности командующего объединенной группировкой войск (сил)», — говорится в указе президента страны без уточнений причин увольнения назначенного на эту должность в 2018 году генерала.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна проиграла войну в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в вооруженных силах. По его словам, соответствующие факты станут достоянием общественности в ближайшее время.

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Алевтина Запольская
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