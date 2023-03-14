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08:48, 14 марта 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о переброске боевой авиации ВСУ

Рогов заявил о переброске боевой авиации ВСУ на запорожское направление
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев начал переброску боевой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожское направление, сообщает РИА Новости.

Рогов заявил о переброске боевой авиации ВСУ. По его словам, Киев отправляет советские истребители и вертолеты, которые ему неофициально передали страны бывшего Варшавского договора. Среди авиации ВСУ также воздушные судна, вывезенные США из Афганистана.

Ранее Рогов заявил о «скрытой мобилизации» студентов на Украине. По его словам, их начали отчислять по надуманным причинам. Подобная ситуация сложилась в четырех регионах Украины, подконтрольных режиму президента страны Владимира Зеленского. Списки из университетов передадут в военкоматы, чтобы призвать отчисленных в армию — речь идет о десятках тысяч человек.

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Марина Совина
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