Рогов заявил о переброске боевой авиации ВСУ на запорожское направление

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев начал переброску боевой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожское направление, сообщает РИА Новости.

Рогов заявил о переброске боевой авиации ВСУ. По его словам, Киев отправляет советские истребители и вертолеты, которые ему неофициально передали страны бывшего Варшавского договора. Среди авиации ВСУ также воздушные судна, вывезенные США из Афганистана.

Ранее Рогов заявил о «скрытой мобилизации» студентов на Украине. По его словам, их начали отчислять по надуманным причинам. Подобная ситуация сложилась в четырех регионах Украины, подконтрольных режиму президента страны Владимира Зеленского. Списки из университетов передадут в военкоматы, чтобы призвать отчисленных в армию — речь идет о десятках тысяч человек.