Рогов заявил о «скрытой мобилизации» студентов на Украине

Рогов заявил, что власти Украины начали скрытую и принудительную мобилизацию студентов

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины начали скрытую и принудительную мобилизацию студентов, их поручили отчислять по надуманным причинам. Его слова передает РИА Новости.

«Киевский режим начал скрытую принудительную мобилизацию студентов. Мне сообщили ректоры из четырех регионов Украины, подконтрольных режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, что им пришли телефонограммы, в которых поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам», — сказал он.

Рогов отметил, что, прежде всего, речь идет о студентах, которые имеют успеваемость чуть ниже среднего. По его словам, далее списки должны передавать в военкоматы, чтобы призвать отчисленных в армию. Он уточил, что это касается десятков тысяч человек.

6 марта министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что власти пока не выполнили план по мобилизации, принятый с момента имплементации Верховной Радой указа президента страны Владимира Зеленского о введении военного положения.