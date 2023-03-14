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07:01, 14 марта 2023Из жизни

Учительницу арестовали за секс с подростком в школе

WPEC: 22-летняя учительница из США завела роман с учеником и попала под суд
Пейдж Морли

Пейдж Морли. Фото: WPEC

В США под суд попала учительница из штата Флорида, которая занялась сексом с подростком во время школьного мероприятия. Об этом сообщает WPEC.

22-летняя Пейдж Морли, работавшая в старшей школе населенного пункта Ривервью, была арестована после того как выяснилось, что она завела роман с одним из учеников.

Следствие установило, что Морли организовывала встречи со своей жертвой во внеурочное время, когда в школе проходили различные мероприятия. По данным полиции, отношения между учительницей и учеником продолжались с начала февраля.

«Просто непостижимо, как член нашего сообщества, которому все доверяли, мог так злоупотребить своей властью и положением. Этой женщине были доверены ученики, на которых она должна была оказывать положительное влияние, а она показала себя абсолютно бесчестным человеком», — заявил местный шериф Чад Хронистер.

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Пейдж Морли предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах, развратных действиях, непристойном обнажении, совращении ученика учителем и изнасиловании.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Виктория школьная учительница призналась в неподобающих отношениях с подростком. 31-летняя Моника Оомс попала под суд, после того как администрация школы получила два анонимных письма.

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Никита Савин
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