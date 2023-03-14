Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:01, 14 марта 2023Путешествия

Российские туристы на Бали отреагировали на запрет аренды мопедов на острове

Российские туристы на Бали сообщили, что пока не сталкивались с запретом аренды мопедов
СюжетВизы в Европу:

Фото: Dasril Roszandi / Globallookpress.com

Российские туристы на Бали сообщили, что пока не сталкивались с запретом аренды мопедов, который был введен в действие 13 марта. Своим опытом они поделились в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы недавно продлили аренду наших мопедов. Все было в порядке. Пока никакой информации не получали», — рассказала россиянка Настя.

Слова девушки подтвердил отдыхающий на острове россиянин, пожелавший остаться анонимным. Он тоже отметил, что пока не сталкивался с запретом и, более того, даже не слышал о нем от местных.

13 марта стало известно, что власти индонезийского острова Бали запретили туристам использовать мопеды. Об этом заявил губернатор курорта Ваян Костер. Официальная аренда самого популярного вида транспорта на острове теперь будет недоступна для иностранцев, так как, по словам Костера, из-за их «неуправляемой езды» произошла череда аварий, которые привели к травмам и смертям.

Уточняется, что за нарушение нового запрета туристов грозятся лишать виз. Власти острова предлагают иностранцам использовать только те виды транспорта, которые подготовлены туристическими службами и соответствуют всем стандартам.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
В поисках рая. Россияне бросились искать жилье за границей. Как купить виллу на берегу океана по цене «однушки» в Перми?
В поисках рая.Россияне бросились искать жилье за границей. Как купить виллу на берегу океана по цене «однушки» в Перми?
11 марта 2023

Ранее на Бали захотели ужесточить визовые требования для россиян и украинцев. Губернатор Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из двух стран. Такой шаг он предложил предпринят из-за многочисленных жалоб местных жителей, сообщающих о злоупотреблении гражданами России и Украины своими туристическими визами с целью найти работу на острове.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
В России заявили о подготовке ВСУ к терактам еще в 2018 году силами НАТО
Премьера Великобритании пригласили в Херсонскую область
Трамп назвал условие для выделения помощи Украине
Евросоюз утвердил продление санкций против России
Боец «Вагнера» заявил о провале обороны ВСУ под Артемовском
В России начался завершающий этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП
Российские танкисты уничтожили выявленную в укрытии бронетехнику ВСУ
Между потерей зубов и когнитивными способностями обнаружили связь
Мэр Донецка рассказал об идее восстановления железнодорожного сообщения
Российский военный рассказал о противнике на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.