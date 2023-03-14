На Украине назвали условие превращения страны в банкрота

Экс-премьер Азаров: Украина превратится в банкрота, если прекратятся подачки Запада

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил, что страна может превратиться в банкрота, если перестанет получать подачки от Запада. Условие для подобного развития событий он назвал в своем Telegram-канале.

«Сейчас все налоги, собираемые государством, идут на военные расходы. Страна деградирует, потому что если прекратятся вот эти подачки западные, то Украина сразу же, автоматически становится банкротом», — отметил экс-премьер.

По его словам, от своевременности поступления западных средств зависят возможная эмиссия гривны и рост инфляции. Кроме того, указал Азаров, помощь западных стран влияет на обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета — пенсий и зарплат бюджетников.

Ранее в январе политик заявил, что Украина перестанет существовать без западного кредитования. Азаров подчеркнул, что на данный момент государство является абсолютно несамостоятельным. Бюджет страны, по его словам, пополняется за счет кредитов со стороны стран НАТО, в основном США.