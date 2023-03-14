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08:14, 14 марта 2023Бывший СССР

В Херсонской области около 600 человек подали заявки в добровольческий батальон

В Херсонской области около 600 человек захотели вступить в добровольческий батальон
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что около 600 человек подали заявки на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова, сообщает ТАСС.

«Процесс юридического оформления на завершающей стадии. Поступило уже около 600 заявлений для вступления в него», — заявил он.

Сальдо добавил, что основной костяк данного батальона уже был сформирован за счет кадровых военных, умеющих вести боевые действия. По его словам, его основной задачей будет защита различных объектов и коммуникаций, однако в случае необходимости бойцы батальона могут быть направлены на определенные направления для поддержки российских военных.

Ранее Сальдо рассказал о сооружении российскими военными огромного количества оборонительных сооружений на левом берегу Днепра. По его словам, это помогает обеспечивать безопасность в регионе.

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Марина Совина
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