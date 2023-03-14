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19:18, 14 марта 2023Интернет и СМИ

В США заявили о жизни американцев в мире лжи и постправды

The Guardian: вторжение в Ирак в 2003 году положило начало эре постправды в США

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Вторжение в Ирак в 2003 году с целью свержения режима Саддама Хусейна положило начало эре лжи и постправды в США. Такое мнение выразил американский обозреватель Мустафа Байуми в колонке для The Guardian.

«Иракская война положила начало стилю политики, в котором правда — это в лучшем случае неудобство», — заявил Байуми. По его словам, с началом вторжения в Ирак американцы стали жить в мире постправды, «частично созданном авторитетными СМИ, желающими и способными усилить правительственную ложь».

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Обозреватель считает, что бывший президент США Джордж Буш-младший, инициировав вторжение в Ирак, втянул страну в войну, основанную на лжи. «По данным Центра за честность в обществе, за два года, последовавших за 11 сентября, Буш-младший и его высшие должностные лица публично произнесли по меньшей мере 935 ложных заявлений об угрозе, которую Саддам представлял для Соединенных Штатов», — рассказал он.

Байуми добавил, что ложь и поддерживающие ее институты, в числе которых — СМИ и соцсети, по-прежнему разъедают политику Вашингтона.

В марте 2003 года Соединенные Штаты начали вторжение в Ирак. Американские власти утверждали, что их цель — борьба с международным терроризмом и поиск оружия массового уничтожения. К США присоединились ряд других стран, образовавших коалицию. Американцы так до конца и не вывели свои войска с территории Ирака. За первые 10 лет войны, с 2003 по 2013 год, ее жертвами стали почти 500 тысяч человек.

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Олег Давыдов
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