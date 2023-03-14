В Харькове демонтировали бюст Блюхера

В Харькове демонтировали бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера

В Харькове демонтировали ранее облитый краской бюст маршала СССР Василия Блюхера. Об этом сообщает Telegram-канал портала Kharkiv Today.

Местные коммунальщики демонтировали бюст советского маршала днем во вторник,14 марта. Отмечается, что скульптура была снята с дома на улице Сумской.

В январе сообщалось, что в Харькове снесли памятник писателю Николаю Островскому. До этого местные активисты требовали убрать монумент из-за участия Островского в Гражданской войне на стороне Красной армии.