В Харькове демонтировали бюст Блюхера
В Харькове демонтировали бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера
В Харькове демонтировали ранее облитый краской бюст маршала СССР Василия Блюхера. Об этом сообщает Telegram-канал портала Kharkiv Today.
Местные коммунальщики демонтировали бюст советского маршала днем во вторник,14 марта. Отмечается, что скульптура была снята с дома на улице Сумской.
В январе сообщалось, что в Харькове снесли памятник писателю Николаю Островскому. До этого местные активисты требовали убрать монумент из-за участия Островского в Гражданской войне на стороне Красной армии.