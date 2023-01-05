На Украине снесли памятник писателю Николаю Островскому

В Харькове демонтировали памятник писателю Николаю Островскому

В украинском городе Харькове снесли памятник писателю Николаю Островскому. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Личности тех, кто демонтировал памятник, не установлены. В начале декабря неизвестные разрисовали монумент красной краской. Местные активисты требовали убрать памятник писателю из-за его участия в Гражданской войне на стороне Красной армии.

Ранее бюст поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске. 27 декабря в городе Черновцы демонтировали бюст Пушкина с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской.

В украинском городе Днепр снесли памятник писателю Алексею Пешкову, известному под псевдонимом Максим Горький. В августе бюст Горького снесли в Александрии Кировоградской области Украины.