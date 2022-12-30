В Краматорске демонтировали бюст Пушкина

В Краматорске демонтировали бюст поэта Александра Пушкина

Бюст поэта Александра Пушкина демонтирован в Краматорске. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

На показанном фото виден только постамент, бюст при этом отсутствует.

Бюст Пушкина стоял в Краматорске с 1957 года. До Великой Отечественной войны в городском парке, носившем имя поэта, стоял памятник, но монумент был уничтожен. На смену ему позднее пришел бюст, который несколько раз реставрировали.

27 декабря в городе Черновцы демонтировали бюст Пушкина с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской. После демонтажа гипсовый бюст поэта поместят в складское помещение театра.

Ранее в Полтаве также хотели демонтировать памятник русскому поэту, но депутаты городского совета не поддержали снос. За демонтаж памятника Пушкину проголосовали всего 15 депутатов.